Цивилев: власти будут контролировать стоимость бензина в Курской области

Бензином обеспечены все федеральные заправки в Курской области, цены на топливо повышает ряд небольших компаний. Об этом «Звезде» рассказал министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

По его словам, власти будут контролировать стоимость бензина. Регион, несмотря на непростую обстановку, быстро восстанавливается.

«Со своей стороны принимаем все усилия для того, чтобы стабилизировать обстановку по топливу. Она находится под нашим контролем. Все сетевые федеральные заправки, которые опираются на линейки интегрированной компании, обеспечены топливом. Есть ряд небольших компаний, у которых возникли сложности», - сказал Цивилев.

Он также отметил, что план подготовки к осенне-зимнему периоду в Курской области полностью выполнен. В регионе создаются дополнительные резервы.

«Период будет обладать своими особенностями и будет очень непростым. План подготовки к осенне-зимнему периоду выполнен полностью. Мы постараемся сделать дополнительные мероприятия для того, чтобы регион эту зиму прошел устойчиво», - сообщил министр.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация с топливом в стране абсолютно контролируемая. По его словам, Министерство энергетики России активно работает со всеми регионами.