Историк назвал причины массовых краж редких изданий русских классиков в ЕС

Кражи редких изданий русской литературы в Европе связаны с повышенным интересом к ним богатых выходцев из стран бывшего СССР. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» директор Государственной публичной исторической библиотеки Михаил Афанасьев.

«На антикварном рынке издания русских авторов и русские антикварные издания ценятся довольно высоко именно потому, что основные покупатели - это богатые русские люди. Они еще в 90-е годы охотились за ними... и начали платить громадные деньги», - пояснил собеседник телеканала.

Историк также подчеркнул, что русская литература входит в «золотую обойму» мировой культуры. Поэтому любая академическая, национальная или университетская библиотека будет иметь в своих архивах книги XIX века. Такие издания не покупали в антикварных лавках, они распространялись в рамках культурного взаимодействия еще до начала холодной войны.

«Те люди, которые, в общем, выходцы в первую очередь из бывшего Советского Союза, очень хорошо понимали и знали про это. Стоит учесть, что антикварный и библиотечный рынки существуют в параллельных мирах», - добавил Афанасьев.

Ранее газета Guardian сообщила, что в странах Евросоюза свыше 170 редких изданий русских классиков были украдены из библиотек. Общая стоимость всех экземпляров составляет 3,3 млн долларов.