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NYT узнало о краже около 200 редких книг русских классиков в Европе

Ценные экспонаты стоят до сотен тысяч долларов за каждую книгу. В большинстве случаев оригиналы заменялись качественными копиями.
Ирина Егорова 2024-05-01 19:27:13
© Фото: Sergey SobyaninTwitter.com, Global Look Press

Свыше 170 редких изданий XIX века русских классиков, в первую очередь Александра Пушкина, в течение двух лет пропали из библиотек Франции, Германии, Финляндии, Чехии, Латвии. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на данные Европола. Сильнее всего пострадала библиотека Варшавского университета, откуда пропало 78 редких книг.

Полиция при координации с французской стороны, приступила к расследованию, которое получило название «Операция Пушкин». Согласно материалам дела, оригиналы подменялись высококачественными копиями, настолько качественными, что подделку могли заметить только эксперты. Каждый экземпляр оценивается от десятков до сотен тысяч долларов за книгу, а общая сумма составляет  более $2,6 млн, пишет издание.

Предварительно, к обширной скоординированной серии краж редких русских книг XIX века, причастны граждане Грузии, Эстонии и Литвы. Некоторых из них уже задержали, например у четверых грузин нашли более 150 книг.  

Помимо изданий Пушкина, исчезли произведения Николая Гоголя, Ивана Крылова, Михаила Лермонтова, украинского поэта Тараса Шевченко, исторические книги (например, описание коронования Александра II). Кражи побудили библиотеки усилить меры безопасности и заставили дилеров внимательно следить за происхождением русских книг.

После краж французские библиотеки призвали к бдительности при выдаче книг русских классиков. В таких случаях, когда происходит нарушение доверия, будут введены изменения в системе безопасности, который ограничат доступ к редким книгам, сказала исполнительный директор Американской ассоциации продавцов антикварной книги Сьюзен Бенн.

#в стране и мире #Европа #Пушкин #Кража #книги #Библиотеки
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