ФСБ раскрыла документы о зверствах финских солдат против Красной армии

В документах описываются варварские действия против советских солдат.
Дима Иванов 2025-10-09 01:25:08
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Федеральная служба безопасности обнародовала исторические материалы, свидетельствующие о зверствах финских военных против Красной армии. В частности, спецдонесения руководителя контрразведывательного отдела "Смерш" 7-й армии полковника Алексея Исакова описывают варварские расправы над пострадавшими солдатами и офицерами РККА в окрестностях села Пуску-Сельга и у озера Кото-Ярви.

В коллективной могиле эксгумировали свыше 70 останков красноармейцев, многие из которых пострадали от чудовищных истязаний, сделавших невозможным их опознание.

«Изверги глумились над ранеными советскими воинами. Они добивали раненых. Они сожгли санитара Русина. Они распарывали ножами животы у наших бойцов. Они вырезали на груди гвардейца Гришкина гвардейский знак. У гвардии лейтенанта Сыч расколот череп, выколоты глаза», - писала о зверствах финнов красноармейская газета «В бой за Родину».

Документы также фиксируют, что финские солдаты не только добивали раненых, но и издевались над трупами павших в сражении советских военнослужащих, разбивая им головы и расстреливая бездыханные тела.

Ранее Российское историческое общество опубликовало шеститомный сборник архивных документов Службы внешней разведки о Второй мировой войне.

© ФСБ России
#Великая Отечественная война #ФСБ #архивные документы #зверства нацистов
