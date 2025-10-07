Наводчик «Гиацинта» рассказал, как попадал в цель с одного выстрела

Наводчик «Гиацинта-Б» Сергей Королев рассказал нашему корреспонденту Лане Иден, как ему удается поражать цели с одного выстрела, и поделился подробностями своей работы на Красноармейском направлении.

«Тут есть такая хитрость - есть пузырьки, которые влияют на стрельбу, то есть на дальность и на поворот влево-вправо. То есть самое главное - выставить их ровно посередине, выдержать этот момент, и тогда будет попадание ровно в цель», - отметил наводчик.

Артиллеристы группировки войск «Центр» поражают укрепленные позиции и бронетехнику противника, а также срывают ротации его подразделений.

«Был бронетранспортер какой-то, двигался по дороге, производили выстрел по нему, а попали по вражеской гаубице Д-30. Ну, бывают курьезы в нашей жизни, стреляли по одной цели, попали в другую, но тоже поразили цель, не менее важную цель, чем была, а может, и более», - поделился Королев.

Как отмечается в сюжете, добраться до огневых позиций можно только по труднопроходимым дорогам на легких багги. Перемещения между позициями считаются самой опасной частью работы из-за активности беспилотников противника.

По словам Ланы Иден, из-за особенностей конструкции пушки часть операций, в том числе извлечение гильз, бойцы выполняют вручную. В материале показаны кадры подготовки «Гиацинта» к стрельбе, момент выстрела и подтверждение точного попадания.

«Мы расчищаем дорогу нашим ребятам, путь, не даем противнику ротацию производить. И когда работаешь, появляется адреналин. Когда ты стреляешь много, охота еще больше и больше. Особенно когда тебе еще говорят, что ты поразил цель», - рассказал командир орудия Адель Нугманов.

Расчет «Гиацинта» продолжает поддерживать подразделения, ведущие наступательные действия на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.