В НАТО обсуждают возможность проведения на границе с Россией военных учений с целью противодействия нарушениям воздушного пространства альянса, в которых якобы замешаны российские БПЛА и самолеты. Об этом со ссылкой на чиновников блока пишет издание Financial Times.

Согласно имеющейся информации, Североатлантический альянс наиболее заинтересован в учениях в так называемых «более отдаленных и незащищенных районах» приграничных территорий. Среди обсуждаемых инициатив присутствуют предложения по размещению боевых беспилотников вдоль российской границы, а также ослабление ограничений для патрульных летчиков, чтобы те получили разрешение открывать огонь по российским самолетам. По мнению членов союза, данная мера позволит применять «решительные ответные меры» против гипотетической российской агрессии.

В сентябре НАТО неоднократно безосновательно обвинял Россию в нарушении своего воздушного пространства - сначала беспилотниками, а потом истребителями МиГ-31. В Министерстве обороны Российской Федерации подобные обвинения решительно опровергли.