Политолог перечислил бреши в плане Трампа по Газе

По словам собеседника «Звезды», Нетаньяху может нарушить договоренности.
Глеб Владовский 2025-10-09 10:44:32
© Фото: Ilia Yefimovich, dpa, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа недостаточно проработан. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Причина конфликта не убрана, и он может вспыхнуть вновь в любой момент. Поэтому план Трампа по урегулированию в секторе Газа, что называется, "на тоненьком". Он держится только на попытке сторон угодить Трампу», - пояснил эксперт.

Политолог также допустил, что соглашение рискует сорваться из-за израильского премьера Биньямина Нетаньяху, у которого есть свои планы на этот регион. Кроме того, Мухин отметил, что политик склонен быть неуступчивым. Но даже если эскалация повторится, вероятность того, что Трамп наложит санкции на Израиль, мала.

Ранее Трамп назвал дату освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС. По его словам, они вернутся домой уже 13 октября. Кроме того, американский лидер заявил, что палестинцы обязуются вернуть израильской стороне хранящиеся у них тела погибших.

