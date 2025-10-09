Разведчик с позывным Знахарь из состава группировки войск «Восток» рассказал корреспонденту Лане Иден, как его подразделение использовало необычную уловку во время зачистки населенного пункта Нововасилевское в Запорожской области.
«Брали в плен, обманули обычным камнем. Кинули камень туда - там завошкались они. Ну, вышли двое. Отвели куда надо. А испугались, потому что думали - граната», - рассказал Знахарь.
Тем временем штурмовые группы 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской армии, действующие в составе группировки «Восток», завершили освобождение Нововасилевского. Бойцы заходили в населенный пункт малыми группами и поочередно зачищали здания, подвалы и хозяйственные постройки. В ходе операции, по словам военнослужащих, были ликвидированы значительные силы противника.
Гранатометчик с позывным Скар отметил, что наибольшее сопротивление оказали иностранные наемники.
«Если бойцы ВСУ при потерях отходили, то наемники держались до последнего, пока не заканчивались патроны», - сказал он.
Разведчик Осирис сообщил, что, по данным радиоперехватов, оставшиеся украинские подразделения отходят в сторону Гуляйполя, где, по его словам, сейчас формируется новый оборонительный рубеж.
Продвижение российских подразделений поддерживают расчеты дальнобойной артиллерии. По словам корреспондента Ланы Иден, артиллерийские подразделения ведут огонь по районам ротации и пунктам управления противника.
Командир орудия с позывным Крик пояснил, что огонь крупнокалиберных систем оказывает не только физическое, но и психологическое воздействие.
«Такой огонь не сравнится ни с FPV-дроном, ни со снарядом от РПГ - он деморализует противника, заставляя его менять направление или отступать», - отметил Крик.
Как сообщила корреспондент, бойцы группировки «Восток» продолжают наступление в Запорожской области, развивая успех в направлении Гуляйполя. Российские войска продвигаются, расширяя зону контроля в Запорожской и Днепропетровской областях.
