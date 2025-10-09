МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Разведчик: камень вместо гранаты вывел солдат ВСУ из укрытия в Нововасилевском

Бойцы бросили камень, который противник принял за гранату, что позволило вывести двух украинских военнослужащих из укрытия и взять их в плен.
Лана Иден 2025-10-09 11:09:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Разведчик с позывным Знахарь из состава группировки войск «Восток» рассказал корреспонденту Лане Иден, как его подразделение использовало необычную уловку во время зачистки населенного пункта Нововасилевское в Запорожской области.

«Брали в плен, обманули обычным камнем. Кинули камень туда - там завошкались они. Ну, вышли двое. Отвели куда надо. А испугались, потому что думали - граната», - рассказал Знахарь.

Тем временем штурмовые группы 394-го гвардейского мотострелкового полка 5-й гвардейской армии, действующие в составе группировки «Восток», завершили освобождение Нововасилевского. Бойцы заходили в населенный пункт малыми группами и поочередно зачищали здания, подвалы и хозяйственные постройки. В ходе операции, по словам военнослужащих, были ликвидированы значительные силы противника.

Гранатометчик с позывным Скар отметил, что наибольшее сопротивление оказали иностранные наемники.

«Если бойцы ВСУ при потерях отходили, то наемники держались до последнего, пока не заканчивались патроны», - сказал он.

Разведчик Осирис сообщил, что, по данным радиоперехватов, оставшиеся украинские подразделения отходят в сторону Гуляйполя, где, по его словам, сейчас формируется новый оборонительный рубеж.

Продвижение российских подразделений поддерживают расчеты дальнобойной артиллерии. По словам корреспондента Ланы Иден, артиллерийские подразделения ведут огонь по районам ротации и пунктам управления противника.

Командир орудия с позывным Крик пояснил, что огонь крупнокалиберных систем оказывает не только физическое, но и психологическое воздействие.

«Такой огонь не сравнится ни с FPV-дроном, ни со снарядом от РПГ - он деморализует противника, заставляя его менять направление или отступать», - отметил Крик.

Как сообщила корреспондент, бойцы группировки «Восток» продолжают наступление в Запорожской области, развивая успех в направлении Гуляйполя. Российские войска продвигаются, расширяя зону контроля в Запорожской и Днепропетровской областях.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

