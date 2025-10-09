Путин: отношения России и Таджикистана развиваются позитивно

Отношения России и Таджикистана развиваются позитивно по всем направлениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе двусторонней встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«Отношения развиваются весьма позитивно, причем по всем направлениям», - сказал российский лидер.

Он отметил, что суть отношений между двумя государствами отражается в той пышности государственного визита, с которой Душанбе принял президента России.

Владимир Путин также подчеркнул, что Российская Федерация и Таджикистан проводят постоянную работу в области обороны и безопасности.

Немногим ранее Владимир Путин прибыл во Дворец Нации в Душанбе и начал переговоры с Эмомали Рахмоном. Это четвертая личная встреча лидеров России и Таджикистана в этом году.

Напомним, российский президент находится в Таджикистане с государственным визитом. Глава государства прибыл в Душанбе 8 октября. Он подарил своему коллеге Эмомали Рахмону картину и книгу о таджикском народе.