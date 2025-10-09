Гаубица «Мста-С» сорвала ротацию ВСУ на Харьковском направлении

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил живую силу формирований Вооруженных сил Украины во время попытки ротации подразделений в Харьковской области. Боевая работа ведется в рамках создания полосы безопасности на границе с Украиной. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Координаты цели были получены от операторов разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые круглосуточно ведут мониторинг позиций украинских боевиков.

После получения огневой задачи военнослужащие навели боевую машину на цель и выполнили серию залпов на дистанцию около 20 км. Несколькими точными выстрелами вражеская цель была уничтожена, что подтверждено кадрами объективного контроля.

«Цель была в районе 17 километров. На задачу у нас выходит на два выстрела где-то 7-10 минут», - рассказал командир орудия с позывным Дагестанец.

Старший наводчик Паспарту отметил, что для подавления живой силы противника использовались снаряды с фугасным зарядом.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения украинских боевиков на Харьковском направлении расчетом РСЗО «Град».

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.