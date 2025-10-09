Бойцы спасли увязшую в мокром грунте БМП прямо из-под носа боевиков

На Краснолиманском направлении спецоперации танкистов группировки войск «Запад» поддерживают эвакуационные подразделения, и если что-то пойдет не так, они могут взять технику на буксир вместе с экипажем. Командир ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) с позывным Клапан сообщил, что буквально удалось уйти из-под носа врага, тросом зацепившись за БМП.

«Гагарин, водитель БМП, схватил трос, зацепил за БМП, завел ее и мы уже в две тяги выехали», - сообщил командир БРЭМ.

После недавнего наката противник отступил, но одна наша боевая машина пехоты увязла в мокром грунте. Утренний туман ненадолго прикрыл технику и людей от атак украинских дронов и артиллерии, а через несколько минут обе машины уже мчались к укрытиям, хотя беспилотники и тут попытались их достать.

Подразделения группировки войск «Запад» продвигаются в районе поселков Торское и Заречное. Там противник всеми силами удерживает важные переправы. Но наступающие подразделения работают группами, постоянно находятся в движении и в бою навязывают свою инициативу с помощью танкового огня.

Побеждать экипажу помогает также и поддержка близких. Так, командир танковой роты с позывным Бизон в боевой машине находится вместе с братом. Талантливый механик-водитель не раз уводил ее из-под удара. За первый же бой братьев удостоили медалей за Отвагу. Вместе они штурмовали подступы к поселку Невский.

Боевая машина наносит удары по целям из закрытых позиций, отправляет снаряд навесом вдаль на несколько километров, при это сохраняя высокую точность - разброс едва ли превышает метр-полтора. Целями для танкистов становятся скопления боевиков или укрепления, оттуда они ведут огонь из пулеметов или минометов.