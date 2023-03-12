Марочко: украинские боевики перешли в глухую оборону на Краснолиманском направлении

По словам подполковника в отставке, националисты ведут фортификационные работы в районах сел Терны, Заречное и Ямполь.

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Украинские боевики укрепляют позиции и переходят в оборону на Краснолиманском направлении. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам Марочко, противника сосредотачивает усилия на охране и обороне занятых ранее районов, а также инженерном дооборудовании позиций. В беседе с РИА Новости он уточнил, что это делается для восстановления боеспособности подразделений и укрепления оборонительных позиций. Марочко добавил, что в районах сел Терны, Заречное и Ямполь националисты ведут фортификационные работы.

Ранее в Минобороны России сообщили о ликвидации за сутки на Донецком направлении более 140 украинских военных. Националисты уничтожены в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое в ДНР.