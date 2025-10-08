МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Четырехлетняя девочка и два взрослых ранены после удара ВСУ под Белгородом

С пострадавшими работают медики.
Дима Иванов 2025-10-08 00:57:09
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В результате атаки украинских вооруженных формирований на село Мощеное Грайворонского округа Белгородской области ранены трое жителей, включая четырехлетнюю девочку. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы области, боеприпас попал в частный дом, что привело к частичному обрушению здания. Пострадавшие были оперативно доставлены в Грайворонскую центральную районную больницу. Женщина получила минно-взрывную травму и множественные ушибы рук с грудной клеткой, мужчина - осколочные ранения лица, а у ребенка диагностирована баротравма.

После оказания первой помощи бригады скорой медицинской помощи перевезут девочку в детскую областную клиническую больницу Белгорода, а взрослых - в городскую больницу № 2.

Дополнительные последствия инцидента уточняются, на данный момент других пострадавших не зафиксировано.

В понедельник ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, погибли два человека.

#в стране и мире #белгородская область #Вячеслав Гладков #пострадали дети #атака всу #Грайворонский район
