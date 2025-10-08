МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Перепутавший рубли россиянин пытался оспорить в суде стоимость кочерги

Покупатель сам выставил в настройках маркетплейса отображение цен в белорусских рублях.
Глеб Владовский 2025-10-08 08:45:05
© Фото: Виктор Толочко, РИА Новости

Суд отклонил иск мужчины, который якобы переплатил за кочергу, перепутав российские и белорусские рубли. Материалы дела оказались в распоряжении РИА Новости.

«Мужчина представил суду скриншоты: кочерга для мангала, камина и бани стоила 13 рублей 31 копейку, кочерга для печи - 25 рублей 86 копеек. Однако при оплате у него списалось 727 рублей», - говорится в материале.

Отмечается, что покупатель потребовал у маркетплейса возврат денег за переплаченный товар. Однако он получил отказ. В результате мужчина обратился в суд, но его иск отклонили в трех инстанциях.

Оказалось, что мужчина выставил в приложении настройки отображение цен в белорусских рублях. При заказе товара с использованием российского IP-адреса стоимость товара, выбранная потребителем в иной валюте, конвертируется в рубль РФ по курсу банка. В результате суд не увидел факта переплаты.

#суд #переплата #маркетплейс #белорусские рубли #российские рубли
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 