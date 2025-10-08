Перепутавший рубли россиянин пытался оспорить в суде стоимость кочерги

Суд отклонил иск мужчины, который якобы переплатил за кочергу, перепутав российские и белорусские рубли. Материалы дела оказались в распоряжении РИА Новости.

«Мужчина представил суду скриншоты: кочерга для мангала, камина и бани стоила 13 рублей 31 копейку, кочерга для печи - 25 рублей 86 копеек. Однако при оплате у него списалось 727 рублей», - говорится в материале.

Отмечается, что покупатель потребовал у маркетплейса возврат денег за переплаченный товар. Однако он получил отказ. В результате мужчина обратился в суд, но его иск отклонили в трех инстанциях.

Оказалось, что мужчина выставил в приложении настройки отображение цен в белорусских рублях. При заказе товара с использованием российского IP-адреса стоимость товара, выбранная потребителем в иной валюте, конвертируется в рубль РФ по курсу банка. В результате суд не увидел факта переплаты.