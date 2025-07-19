Пломбы с маркетплейсов: стоматологи столкнулись с бумом на самолечение

В России почти в 3,5 раза вырос спрос на так называемые наборы для домашнего лечения зубов, их приобретают на маркетплейсах. Сейчас это хит продаж. Цена вопроса - от 100 до 600 рублей. Десятки тысяч покупателей. Также на просторах Интернета можно найти видео из серии «сам себе стоматолог»: наращивание зубов гель-лаком, самодельные виниры и даже зубы «на заказ». Еще один тренд - пломбы, которые лепят прямо дома.

Некоторые россияне считают, что так они смогут самостоятельно поставить пломбы и тем самым избавить себя от походов к стоматологам и даже сэкономить деньги. Только последствия «стоматологии на дому» обходятся в разы дороже, ведь можно остаться и без зубов, и без денег.

Корреспондент «Звезды» провела эксперимент, купив одну такую коробочку за 200 рублей. Внутри нее - гранулы, из которых можно «слепить» себе пломбу или даже зуб. Берешь, нагреваешь, лепишь - и готово. Только врачи предупреждают: экономия на здоровье может дорого обойтись, так как иногда под такой пломбой скрывается не просто кариес, а гной. Самодельная заплатка только ускоряет процесс.

«Когда человек, не обработав ничего, просто горло прополоскал и залепил себе композитом, вот этим веществом, полость, не создав контакты, не создав жевательную поверхность и, опять же, не обработав ничего, он попадает на то, что через время кариес пойдет дальше, дойдет до нерва», - пояснил стоматолог-ортопед, хирург Иван Муссуров.

Тренд, к слову, не наш. Своими руками лечить зубы начали еще на Западе. В 2010-х как «первая помощь» появились стартапы с временными пломбами. В Юго-Восточной Азии долгое время работали нелегальные уличные стоматологи, которые ставили виниры и каппы кустарным способом.