Автоэксперт порекомендовал измерять расстояние в секундах при езде в туман

Собеседник «Звезды» напомнил, что туман способен искажать реальное расстояние до объектов.
Глеб Владовский 2025-10-08 08:15:52
© Фото: IMAGO, Michael Gstettenbauer, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

При езде в туман водителям следует измерять расстояние в секундах. Такой совет для водителей в беседе со «Звездой» дал автоэксперт Петр Баканов.

Он отметил, что туман опасен тем, что способен искажать расстояние до объектов. Обычно кажется, что они далеко от нас, но на самом деле расстояние меньше.

«В туман нужно быть очень внимательным и в первую очередь измерять расстояние не на глаз, а в секундах. И держать в запасе пять секунд. Вот вы увидели объект, который впереди. С ним поравнялась машина, которая идет впереди через туман. Вы поравнялись с ним. И вот это расстояние между вами, когда, допустим, впереди машина уехала, вы отсчитываете», - пояснил собеседник телеканала.

Баканов подчеркнул, что при езде в непогоду следует учитывать, что торможение занимает большее время, поэтому и стоит брать в запас лишние секунды. 

«Всегда нужно быть начеку, потому что объект может появиться у вас в самый последний момент. Самое главное при езде в туман - думайте о том, а что будет, если вдруг на дороге появится какое-либо препятствие? И, соответственно, так прогнозируете, так моделируете свое поведение, чтобы избежать аварийных ситуаций», - добавил эксперт.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как правильно подготовить свой автомобиль к зиме.

#советы #автоэксперт #туман #вождение #наш эксклюзив
