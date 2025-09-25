МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Автоэксперт рассказал, как правильно подготовить автомобиль к зиме

Некоторые процедуры лучше выполнить уже в ближайшее время.
Константин Денисов 2025-09-25 18:18:57
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, как правильно подготовить свой автомобиль.

По его словам, менять летнюю резину на зимнюю еще рано. Для этого необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха держалась на отметке от 4 до 6 градусов тепла около недели.

«Во-первых, уже можно добавлять жидкость в бачок омывателя, незамерзайку низкотемпературную. Многие специалисты говорят о том, что нельзя смешивать, - это ахинея, потому что это водно-спиртовой раствор. Вне зависимости от того, какой  спирт - этиловый, метиловый или изопропиловой, но все равно и смешивать можно, поэтому можно по чуть-чуть доливать. Купить жидкость, например, на -20 и чуть-чуть там по полстакана доливать, чтобы когда у нас будет -1, чтобы она не замерзла в системе и не надо было потом отогревать, уже можно подливать», - сказал Попов.

Также он посоветовал обработать силиконовой специальной смазкой все резиновые стыки, чтобы они не задубели и двери не примерзли. Силикон имеет хорошие водоотталкивающие свойства.

Кроме того, важно протереть и отмыть лобовое стекло, на котором за лето скопилось огромное количество органического жира - комары, мухи и т. д. В зимнее время эти отложения будут бликовать на солнце и мешать видеть дорожную обстановку.

Также эксперт посоветовал провести запланированные по срокам на зиму процедуры, входящие в ТО, в теплое время. В качестве примера он привел замену масла.

