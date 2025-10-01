МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Расчет «Града» уничтожил украинских боевиков в Днепропетровской области

Целью боевой машины реактивной артиллерии стал пункт временной дислокации неприятеля в районе населенного пункта Николаевка.
2025-10-01 15:14:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ вместе с личным составом в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет боевой машины РСЗО «Град» группировки «Восток».

Уточняется, что удар 122-миллиметровыми реактивными снарядами наносился в районе населенного пункта Николаевка на территории Днепропетровской области.

Выявить расположение цели помогли расчеты БПЛА. Оператор одного из них заметил, как неприятель подвозит живую силу и материальные средства. После доразведки удалось уточнить координаты. Их сразу передали дежурному расчету «Града».

Ранее сообщалось, что 220-миллиметровый «Ураган» обрушился на пункты размещения ВСУ в Днепропетровской области. Серия ударов наносилась в районе населенного пункта Калиновское, уточнили в российском оборонном ведомстве. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #РСЗО #Град #Днепропетровская область #Реактивная артиллерия #Николаевка
