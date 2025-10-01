Расчет «Града» уничтожил украинских боевиков в Днепропетровской области

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ вместе с личным составом в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет боевой машины РСЗО «Град» группировки «Восток».

Уточняется, что удар 122-миллиметровыми реактивными снарядами наносился в районе населенного пункта Николаевка на территории Днепропетровской области.

Выявить расположение цели помогли расчеты БПЛА. Оператор одного из них заметил, как неприятель подвозит живую силу и материальные средства. После доразведки удалось уточнить координаты. Их сразу передали дежурному расчету «Града».

Ранее сообщалось, что 220-миллиметровый «Ураган» обрушился на пункты размещения ВСУ в Днепропетровской области. Серия ударов наносилась в районе населенного пункта Калиновское, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.