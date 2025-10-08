В 2026 году россиян ждут 12-дневные новогодние каникулы

В грядущем году граждане России в новогодний период будут отдыхать рекордные 12 дней.

Согласно производственному календарю, выходными станут даты с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Нерабочие 3 и 4 января переносятся на четверг, 31 декабря, и пятницу, 9 января.

В общей сложности в 2026 году рабочими будут 247 дней, а выходных и праздничных, включая сокращенных на час, будет 118 дней.

Прежде министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что новогодние каникулы в следующем году будут самыми долгими за многие годы. Он отметил, что власти уже традиционно стараются сделать 31 декабря выходным днем, перенося выходные дни.