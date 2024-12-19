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Карьерный эксперт дал советы работающим в новогодние праздники

Эксперт рассказал, как правильно совместить рабочие будни с праздничным настроением.
Никита Матосов 2024-12-19 12:05:36
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Карьерный специалист Святослав Семеренко поделился рекомендациями для тех, кто работает в новогодние праздники. В беседе с RT он предложил несколько простых правил, которые помогут совмещать рабочие обязанности с праздничным настроением.

По результатам недавнего опроса, проводимого по инициативе эксперта, большинство людей планируют провести новогодние каникулы исключительно за отдыхом. Тем не менее для многих жителей Москвы работа в эти дни остается необходимостью. Это особенно актуально для сотрудников сферы обслуживания, медицинских работников, водителей и специалистов технической поддержки. Чтобы сохранить баланс между работой и праздником, важно следовать некоторым советам.

Прежде всего эксперт рекомендует тщательно планировать свое рабочее время. Нужно заранее составить список задач и равномерно распределить их по дням, чтобы избежать чрезмерных нагрузок и стресса.

Кроме того, следует расставлять приоритеты среди дел. Не каждая задача одинаково важна, поэтому стоит сосредоточиться на наиболее значимых, оставляя время для отдыха и общения с близкими.

Семеренко также предлагает добавить немного праздничного настроения в рабочую обстановку. Например, украсить рабочее место новогодними атрибутами, поставить небольшую елку или использовать другие праздничные детали.

Карьерный эксперт также добавил, что не стоит забывать и о регулярных перерывах. Они необходимы для поддержания продуктивности и сохранения энергии.

#в стране и мире #Новый год #работа #карьера
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