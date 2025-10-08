МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Зеленского заподозрили в многомиллионных переводах в саудовский банк

Американский политик Анна Паулина Луна призвала провести аудит расходов лидера киевского режима Зеленского.
Дарина Криц 2025-10-08 03:29:07
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

Ежемесячно из Украины на банковский счет в Саудовской Аравии поступает сумма в 50 миллионов долларов. Эти переводы осуществляет лидер киевского режима Владимир Зеленский.

С таким утверждением выступила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна в беседе с блогером Дэнни Джонсом. Женщина не стала уточнять, откуда ей это стало известно, но назвала происходящее странным.

«Судя по всему, Зеленский переводит 50 миллионов долларов в месяц в какой-то саудовский банк. Это странно», - приводит 360.ru слова американского политика.

Анна Паулина Луна озвучила идею провести аудит денежных средств, которые поступают на Украину и Зеленскому, в частности, и его расходов. Также ее заинтересовало, с какой целью Соединенные Штаты тратятся на Украину.

В начале августа стало известно, что окружение главаря киевского режима каждый месяц переводит в ОАЭ около 50 миллионов долларов. Сведения о манипуляциях с банковскими счетами компаний из Арабских Эмиратов, предположительно участвующих в коррупционной сети, опубликовало турецкое издание Aydınlık.

Говорится о двух компаниях - GFM Investment Group LLC и Gmyrin Family Holding Limited, которые, предположительно, связаны с Андреем Гмыриным, управляющим денежными потоками и перечисляющим до полусотни миллионов долларов ежемесячно.

