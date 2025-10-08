Опубликованы кадры освобождения Федоровки на севере ДНР

Еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российской армии. Усилиями бойцов 85-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии группировки войск «Юг» удалось освободить Федоровку. Об этом 7 октября сообщило Минобороны РФ.

Наступая, российские военнослужащие заходили в село в ночное время малыми группами по два-три человека. Их сопровождали беспилотники. Для маскировки от средств наблюдения противника на бойцах были специальные пончо. Передвигаться в кромешной темноте им помогали сигналы командования.

Однако боевики ВСУ не оставляли попыток завладеть блиндажом наших штурмовиков, для чего прибегли к хитрости. Боец с позывным Абу рассказал, что группа противника представилась «соседями». По его словам, он услышал шаги над блиндажом и вскоре увидел, как кто-то лезет в капонир.

«Я резко за автомат. С той стороны голос говорит: "Мужики, не стреляйте. Свои". Задается вопрос, какая бригада. Мой сослуживец отвечает, что 85-я бригада. Противник был подловлен на том, что сказал, что они бойцы ВСУ из 84-й, соседи», - пояснил стрелок Абу.

Их встреча с украинским боевиком закончилось перестрелкой и броском гранаты к нему. После того, как было доложено командованию, моментально подлетела помощь. Противника определили и уничтожили уже FPV-дроном.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.