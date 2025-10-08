МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава МВФ призвала США заняться сокращением исторического госдолга

Текущая ситуация создает угрозу для глобальной финансовой стабильности.
Константин Денисов 2025-10-08 17:34:22
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Глава МВФ Кристалина Георгиева призвала США заняться сокращением госдолга. Об этом она сообщила в ходе своего выступления в Вашингтоне.

По ее словам, на данный момент отношение госдолга страны к ее ВВП близко к историческому. Это ставит под угрозу стабильность глобальной финансовой стабильности.

Георгиева призвала власти США к консолидации фискальной политики для снижения рисков. Она назвала устойчивость американской экономики важной для всего мира.

Кроме того, глава МВФ предупредила, что такими темпами к 2029 году весь глобальный госдолг превысит объем всей мировой экономики.

Третьего октября сообщалось о том, что сенат США отклонил законопроект, позволяющий закончить шатдаун.

