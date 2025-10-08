МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Доля безналичных платежей в России превысила рекордные 87%

По этому показателю страна вошла в топ-5 крупнейших мировых экономик.
Константин Денисов 2025-10-08 20:53:40
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press

Доля безналичных платежей в России выросла до рекордных 87,5%. Об этом рассказала журналистам глава ЦБ РФ в ходе выступления на форуме «Финополис-2025».

«Наверное, уместно будет здесь вспомнить такой интегральный показатель зрелости финансового рынка, как доля безналичных в платежах. Она у нас сейчас 87,5%. Это очень высокий показатель, по нему мы входим в топ-5 стран с более или менее крупными экономиками», - сказала Набиуллина.

Также 88,5% всех финансовых услуг приобретаются гражданами РФ в цифровом формате. Доля наличных денег падает практически во всех сферах.

К 2026 году доля сделок в розницу без использования налички должна достигнуть 92% при том, что сейчас она составляет 13,5%. По информации Набиуллиной, по темпам приближения к полной цифровизации в финансах Россия уступает только странам Северной Америки.

Ранее Набиуллина призвала не путать рецессию и замедление экономики.

#в стране и мире #финансы #цифровизация #ЦБ РФ #Эльвира Набиуллина
