Мишустин объявил о росте российского АПК на 50% за последние 10 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российский агропром в РФ вырос на 50% за последние 10 лет. Об этом он сообщил на пленарном заседании выставки «Золотая осень».

По его словам, именно рост в сельском хозяйстве стал одной из основ укрепления суверенитета России. Также Мишустин отметил, что эта отрасль в стране стала высокотехнологичной и конкурентоспособной.

Ранее правительство включило бананы в перечень сельхозпродукции России. Выращивать фрукт планируется в стране в условиях теплиц.