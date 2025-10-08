МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мишустин объявил о росте российского АПК на 50% за последние 10 лет

Премьер отметил роль агросектора в укреплении суверенитета России.
Константин Денисов 2025-10-08 20:35:14
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российский агропром в РФ вырос на 50% за последние 10 лет. Об этом он сообщил на пленарном заседании выставки «Золотая осень».

«За десять лет агропром в России вырос свыше чем на 50%. Он стал более высокотехнологичным и конкурентоспособным», - сказал премьер.

По его словам, именно рост в сельском хозяйстве стал одной из основ укрепления суверенитета России. Также Мишустин отметил, что эта отрасль в стране стала высокотехнологичной и конкурентоспособной.

Ранее правительство включило бананы в перечень сельхозпродукции России. Выращивать фрукт планируется в стране в условиях теплиц.

#в стране и мире #михаил мишустин #правительство РФ #Сельское хозяйство
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 