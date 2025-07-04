Правительство включило бананы в перечень сельхозпродукции России

Правительство включило бананы в список сельскохозяйственной продукции. Соответствующее постановление кабмина появилось на портале правовых актов.

Включение бананов в вышеуказанный перечень означает то, что теперь они признаны продукцией, производство, первичную и последующую переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители.

Есть вероятность того, что уже в ближайшем будущем бананы войдут в список сельхозкультур страны, что позволит тем, кто займется их выращиванием, претендовать на меры поддержки от государства.

Что касается способов выращивания бананов, то ранее в Минсельхозе заявили, что собираются изучить пример Казахстана, который успешно этим занимается.