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Правительство включило бананы в перечень сельхозпродукции России

Власти не исключают, что в будущем бананы могут быть включены в список сельхозкультур страны.
Константин Денисов 2025-07-04 23:33:29
© Фото: Razmik Zackaryan, URA.RU, Globallookpress

Правительство включило бананы в список сельскохозяйственной продукции. Соответствующее постановление кабмина появилось на портале правовых актов.

Включение бананов в вышеуказанный перечень означает то, что теперь они признаны продукцией, производство, первичную и последующую переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители.

Есть вероятность того, что уже в ближайшем будущем бананы войдут в список сельхозкультур страны, что позволит тем, кто займется их выращиванием, претендовать на меры поддержки от государства.

Что касается способов выращивания бананов, то ранее в Минсельхозе заявили, что собираются изучить пример Казахстана, который успешно этим занимается.

#в стране и мире #законодательство #правительство РФ #Сельское хозяйство #бананы
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