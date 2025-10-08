FT: Нетаньяху пытается скорректировать план Трампа по Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается внести изменения в мирный план главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает Financial Times.

В материале говорится об обеспокоенности ситуации представителями посредников в лице Египта и Катара. Они считают, что ХАМАС не подпишет соглашение с корректировками Нетаньяху.

«Посыл арабских стран заключается в том, что ХАМАС никогда не примет условия сделки в том виде, в котором они остались после внесения изменений со стороны Нетаньяху», - рассказал изданию анонимный дипломат.

Позиции сторон разнятся в приоритетах плана Трампа. Израиль делает упор на обмене заложниками. Палестину больше интересуют долгосрочные гарантии безопасности и автономия управления.

Проходящие в Шарм-эш-Шейхе переговоры базируются на «всеобъемлющем плане» Трампа, который был обнародован 29 сентября. Согласно документу, который содержит в себе 20 пунктов, Израиль должен согласиться на создание в Газе временного внешнего управления, а также размещение там международных миротворческих сил, в то время как палестинская сторона будет обязана освободить всех живых заложников, а также передать тела погибших.