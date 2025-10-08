МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FT: Нетаньяху пытается скорректировать план Трампа по Газе

Переговоры Израиля с ХАМАС находятся на грани срыва.
Константин Денисов 2025-10-08 19:47:25
© Фото: Will Oliver - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается внести изменения в мирный план главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает Financial Times.

В материале говорится об обеспокоенности ситуации представителями посредников в лице Египта и Катара. Они считают, что ХАМАС не подпишет соглашение с корректировками Нетаньяху.

«Посыл арабских стран заключается в том, что ХАМАС никогда не примет условия сделки в том виде, в котором они остались после внесения изменений со стороны Нетаньяху», - рассказал изданию анонимный дипломат.

Позиции сторон разнятся в приоритетах плана Трампа. Израиль делает упор на обмене заложниками. Палестину больше интересуют долгосрочные гарантии безопасности и автономия управления.

Проходящие в Шарм-эш-Шейхе переговоры базируются на «всеобъемлющем плане» Трампа, который был обнародован 29 сентября. Согласно документу, который содержит в себе 20 пунктов, Израиль должен согласиться на создание в Газе временного внешнего управления, а также размещение там международных миротворческих сил, в то время как палестинская сторона будет обязана освободить всех живых заложников, а также передать тела погибших.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Израиль #сектор Газа #переговоры #ХАМАС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 