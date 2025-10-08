Госдума одобрила обязательные целевые контракты для медиков-бюджетников

Госдума одобрила в I чтении законопроект об обязательных целевых контрактах для медиков-бюджетников.

Соответствующие изменения будут внесены в закон «Об образовании в РФ». Они обяжут студентов медицинских и фармацевтических направлений заключать договор на целевое обучение в случае поступления такого предложения.

Эта же норма будет относиться и к тем учащимся, которые восстановились для обучения, перевелись на бюджет или чей контракт с заказчиком ранее был расторгнут. В этом случае год будет исчисляться с момента прерывания обучения или расторжения договора.

Закон также предусматривает санкции для заказчика в случае расторжения соглашения по его инициативе. Тогда он будет обязан возместить стоимость обучения. Аналогичные меры будут приняты и в том случае, если заказчик не сможет предоставить молодому специалисту работу, предусмотренную соглашением.

Ранее в Госдуме признали нехватку медицинских работников и специалистов в России наряду с педагогами и инженерами.