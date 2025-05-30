Депутат ГД: Россия в большей степени нуждается в технических кадрах

По словам экспертов, России сейчас больше всего нужны инженеры, медики и педагоги. Но в большей степени страна нуждается в технических кадрах, заявила депутат Государственной думы РФ, член комитета по науке и высшему образованию, доктор технических наук, профессор Ольга Пилипенко.

«Мы действительно говорим о потребности в технических и инженерных кадрах, но в большей степени все-таки нам требуются технические кадры, то есть это выпускники средне-профессионального образования, а вот инженеры - это особый подход. Поэтому и министерством, и правительством с участием депутатов и вузовского сообщества разрабатывается стратегия развития и трансформации инженерного образования», - объяснила профессор.

По ее словам, вузы проводят огромную работу по профессиональной ориентации вместе с теми предприятиями, которые сегодня нуждаются в инженерных кадрах.

В числе самых популярных направлений в Университете имени Баумана в Москве - специальности, связанные со сферой информационных систем и технологий. О том, почему эта сфера обходится университету дороже всего, рассказал телеканалу «Звезда» ответственный секретарь приемной комиссии МГТУ им. Н.Э. Баумана, начальник управления «Приемная комиссия» Иван Сидельников.

«Если взять IT (информационные технологии. - Прим. ред.), то сейчас этот рынок самый перегретый. Это, наверное, самый высокооплачиваемый рынок труда, который есть у нас в стране. И когда мы привлекаем высококвалифицированных специалистов для чтения лекций, проведения практических занятий и т. д., затраты на их услуги очень высокие», - сказал он.

Напомним, стоимость обучения в российских вузах в грядущем учебном году вырастет на 20%. О подорожании заявили ведущие университеты страны. Некоторые уже опубликовали актуальный прайс на 2025/26 учебный год.