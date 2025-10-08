МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Убийца архитектора в Петербурге снял квартиру за сутки до преступления

Конфликт между преступником и жертвой мог произойти из-за работы.
Павел Кутаренко Константин Денисов 2025-10-08 15:08:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Убийца архитектора Александра Супоницкого, предположительно, снял квартиру по соседству с ним за сутки до преступления. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал другой сосед убитого - Дмитрий Андриянов.

Он же озвучил и версию убийства. По его словам, причиной мог стать конфликт по работе, поскольку убийца представлял застройщика.

«Скорее всего, там конфликт по деньгам между архитектором и застройщиком. Не поделили. Снял он квартиру на сутки. А человека, который проживал здесь, я знаю», - сказал Андриянов.

Напомним, убийца расстрелял Супоницкого возле лифта на глазах его 10-летней дочери. После этого он отправился в свою квартиру этажом ниже и поджег ее. Пожарные потушили огонь и обнаружили тело преступника.

Супоницкий занимался проектированием таких станций метро Петербурга, как «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы». Кроме того, он принимал участие в работе над Невской ратушей.

#Санкт-Петербург #архитектор #убийство #наш эксклюзив
