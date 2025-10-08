МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Петербурге расстреляли архитектора Супоницкого на глазах дочери

По данным источника, нападавший покончил с собой.
Глеб Владовский 2025-10-08 12:25:18
© Фото: suart-group.ru

В Санкт-Петербурге злоумышленник расстрелял известного архитектора Александра Супоницкого на глазах 10-летней дочери. Об этом сообщил «Звезде» источник в правоохранительных органах.

«Мужчина, проживающий с женой и четырьмя детьми, готовился отвезти дочь в школу. Они подошли к лифту, когда перед ними возник человек. Он направил в их сторону автомат и заставил обоих встать на колени. После этого вооруженный человек выстрелил архитектору в затылок, не обращая внимания на ребенка», - уточнил собеседник телеканала.

Отмечается, что предполагаемый злоумышленник устроил поджог этажом ниже, после чего покончил с собой. Огнеборцы полностью ликвидировали возгорание. На месте пожара обнаружили тело предполагаемого стрелка.

Супоницкий занимался проектированием таких станций метро Петербурга, как «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы». Кроме того, он принимал участие в работе над Невской ратушей.

#пожар #Санкт-Петербург #архитектор #злоумышленник #александр супоницкий
