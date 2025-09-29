Карасин объяснил выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин объяснил в разговоре со «Звездой», почему Россия денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток.

«Это очень важная тема, потому что Россия в данном случае была отлучена от механизма принятия решений по этим вопросам. Естественно, оставаться членом команды, где ты бесправен, это не удел великой державы», - сказал он.

Сенатор также отметил, что Россия соблюдает все каноны конвенции и не будет их менять. Пересмотреть участие побудило то, что все российские представители были отстранены от принятия решений в ней.

Он также опроверг информацию о том, что после подписания конвенции в российских тюрьмах начнут применять пытки, так как это мнение «извне», которое подбрасывают наши враги, желая посеять панику.

«Это подло и полностью не соответствует действительности», - подытожил Карасин.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.