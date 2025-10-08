В Госдуме открылась фотовыставка «Полководцы Победы»

В Государственной думе открылась фотовыставка «Полководцы Победы». Основой экспозиции стали архивные снимки Минобороны РФ.

На выставке также представлены фотоснимки, на которых изображены члены семей прославленных военачальников.

«Отдельный акцент сделан на освобождении Европы, потому что сегодня эта тема звучит везде, и с радостью все пытаются переписать ее. Уже многие договорились до того, что едва ли не американцы заходили в Берлин и освобождали Европу», - рассказала ведущая телеканала «Звезда» и президент фонда «Наследники победителей» Ирина Лосик.