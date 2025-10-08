МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Госдуме открылась фотовыставка «Полководцы Победы»

В основе экспозиции - архивные снимки Министерства обороны и членов семей прославленных военачальников.
Ирина Лосик Глеб Владовский 2025-10-08 13:48:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Государственной думе открылась фотовыставка «Полководцы Победы». Основой экспозиции стали архивные снимки Минобороны РФ.

На выставке также представлены фотоснимки, на которых изображены члены семей прославленных военачальников.

«Отдельный акцент сделан на освобождении Европы, потому что сегодня эта тема звучит везде, и с радостью все пытаются переписать ее. Уже многие договорились до того, что едва ли не американцы заходили в Берлин и освобождали Европу», - рассказала ведущая телеканала «Звезда» и президент фонда «Наследники победителей» Ирина Лосик.

Экспозицию посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и приурочили к Году защитника Отечества.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
#Россия #в стране и мире #Великая Отечественная война #госдума #Фотовыставка
