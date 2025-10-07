МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Госдуме одобрили закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов

Новые нормы призваны снизить финансовую нагрузку на граждан.
Константин Денисов 2025-10-07 20:28:11
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Госдума приняла в I чтении закон об ограничении количества одновременных микрозаймов у россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно новым правилам, теперь граждане не смогут брать больше двух микрозаймов одновременно, если сумма по ним превышает 200% годовых по каждому. Этот пункт заработает с июля 2026 года.

А с 1 января 2027 года граждане смогут заключить с микрофинансовыми организациями лишь один договор с нагрузкой 100% годовых. При этом также будет предусмотрен период охлаждения в три дня после погашения одного займа перед тем, как взять следующий.

В то же время, будущий закон предусматривает увеличение общей суммы займа для ИП и юридических лиц с пяти миллионов рублей до 15 млн. Свои поправки ко II чтению планирует внести ЦБ РФ.

Инициатор проекта - председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что новый закон призван снизить финансовую нагрузку на россиян. Летом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что уже 12 млн россиян воспользовались услугой самозапрета на кредиты и займы.

