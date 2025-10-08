МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Следком опубликовал кадры с места убийства архитектора Супоницкого

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».
Глеб Владовский 2025-10-08 13:18:24
© Фото: СК РФ © Видео: СК РФ

В Санкт-Петербурге начали расследование гибели двух мужчин. Кадры с места преступления опубликовали в Следственном комитете РФ.

«В доме на Кременчугской улице были обнаружены тела двоих мужчин 49 и 73 лет с огнестрельными ранениями... Последний (49-летний. - Прим. ред.) из имеющегося при нем карабина произвел выстрел в мужчину. После совершенного преступления 49-летний мужчина спустился в свою квартиру этажом ниже и свел счеты с жизнью», - говорится в заявлении ведомства.

В СК РФ уточнили, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью».

Ранее сообщалось о расстреле известного архитектора Александра Супоницкого на глазах 10-летней дочери. Отмечается, что предполагаемый злоумышленник устроил поджог этажом ниже, после чего покончил с собой.

#Санкт-Петербург #расследование #СК РФ #кадры
