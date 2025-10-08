В МИД РФ призвали США трезво оценить поставки ракет «Томагавк» Киеву

Москва призвала США здраво оценить вопрос поставок дальнобойных ракет «Томагавк» киевскому режиму. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы, разумеется, призываем американское руководство и американских военных трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации», - подчеркнул дипломат.

Рябков также отметил, что сами по себе ракеты без необходимых пусковых установок и программного обеспечения - не более чем «болванки». Он подчеркнул, что, даже если Киев получит «Томагавки», это не повлияет на ход СВО.

Ранее Рябков заявил, что Москва обойдется без реакции Соединенных Штатов, если им неинтересна инициатива по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений.