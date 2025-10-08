МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Рябков: РФ обойдется без реакции США, если им неинтересна инициатива по ДСНВ

Дипломат отметил, что речи о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не идет.
Игнат Далакян 2025-10-08 11:59:49
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости

Российская Федерация обойдется без реакции Соединенных Штатов, если им неинтересна инициатива по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Смысл такой, что мы это предложили, это протянутая рука, если им это неинтересно, мы без этого обойдемся», - цитирует ТАСС дипломата.

Он также отметил, что Россия не получала официальной реакции США на инициативу по ДСНВ. По его словам, речи о его продлении не идет.

Напомним, что срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях истекает 5 февраля 2026 года. Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что шаги по соблюдению ограничений принесут результат в том случае, если в Вашингтоне ответят взаимностью.

