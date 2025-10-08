МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российский боец из засады расстрелял крадущихся разведчиков ВСУ

Боец спрятался и подпустил вражеских разведчиков почти вплотную.
2025-10-08 05:38:42
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащий 35-й гвардейской мотострелковой бригады в составе группировки войск «Центр» ликвидировал пару бойцов разведывательной группы ВСУ. Они пытались незаметно подобраться к позициям российских сил в районе Красноармейска. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Замаскировавшись в компактном окопе, российский солдат остался незамеченным для противника. Когда двое украинских военнослужащих приблизились на расстояние примерно 10 метров, боец открыл прицельный огонь из личного оружия, уничтожив вражескую пару.

Благодаря профессионализму, отличной подготовке и навыкам маскировки, а также уверенному обращению со стрелковым вооружением, ему удалось сорвать попытку проникновения разведчиков в тыл российских частей и предотвратить потенциальную угрозу.

Ранее в Минобороны показали кадры уничтожения САУ ВСУ американского производства под Сумами.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

