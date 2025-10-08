МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Синоптик: к концу недели в Москве пойдут дожди со снегом

Виной всему мощный циклон.
Тимур Юсупов 2025-10-08 11:47:30
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «Звезда» рассказала, какой погоды стоит ждать жителям столичного региона в ближайшие дни.

По словам эксперта, до конца этой рабочей недели погода в Москве будет иметь положительную аномалию температуры. Это означает, что до четверга в столице сохранятся теплые ночи с минимальной температурой 8-10 градусов тепла. Дневная температура будет варьироваться в пределах 10-15 градусов, в зависимости от части региона. Сохранится юго-восточный ветер.

«А вот в пятницу погода начнет меняться, атмосферное давление будет понижаться, и постепенно власть над погодой перейдет к циклону. Центр его будет располагаться над севером Европейской России. Но этот циклон холодный - потому что в центре его будет поступать стратосферный холод. Конечно, это скажется и на приземной температуре воздуха», - разъяснила синоптик.

Уже в ночь на пятницу минимальная температура в Москве и области опустится до +4. Дневная температура остановится примерно на отметке в 7 градусов. В последующие дни понижение температуры только продолжится. К субботе минимальная температура в Москве достигнет 6 градусов и вряд ли поднимется выше +10.

И в субботу, и в воскресенье стоит ожидать большого количества дождей. Понижение температуры в воскресенье продолжится и в дневные, и в ночные часы. В понедельник, 13-го числа, минимальная температура достигнет +1, а максимальная не поднимется выше +9 градусов.

«Вот этот высотный циклон, который будет в конце недели определять погоду, он малоподвижный, и ход на восток ему закрывает мощный антициклон. Поэтому пока он здесь не заполнится, над севером Европейской России улучшения погоды ожидать не приходится. То что касается снега - в ближайшие пять-семь суток в ночные часы к дождю могут начать примешиваться мокрые снежинки, однако настоящего снега пока что видно не будет», - подытожила Позднякова.

Несмотря на такое плавное похолодание в Москве, в некоторых регионах России уже успел выпасть снег. Так, например, в Иркутской области снегопад вызвал отключения света и коллапсы на дорогах.

#Москва #в стране и мире #Погода #похолодание
