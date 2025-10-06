Снегопад в Иркутской области вызвал отключения света и коллапсы на дорогах

В Иркутской области из-за внезапного обильного снегопада обесточены десятки населенных пунктов, а также нарушилось движение на нескольких трассах. Губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале настоятельно попросил местных автомобилистов воздержаться от поездок на дальние расстояния и как можно быстрее сменить резину на зимнюю, а также поспешил успокоить жителей, заявив, что над устранением аварий уже работают специалисты.

Как стало известно сегодня утром, в связи с непогодой на сетях «Облкоммунэнерго» произошло отключение сразу 12 воздушных линий электропередачи, из-за чего несколько тысяч домов остались без света. По словам губернатора, над восстановлением подачи энергии сейчас работают 94 человека и 27 единиц специальной техники. Руководитель «Облкоммунэнерго» Максим Давыдов сориентировал, что восстановить подачу электроэнергии на всех участках планируется к 18.00.

Что касается ситуации на дорогах, на данный момент на трассы региона уже вышла техника дорожной службы Иркутской области.

«По ситуации на трассе Р-258 "Байкал". Действуют временные ограничения для большегрузного транспорта и автобусов ради оперативной обработки полотна. Они введены на участке трассы с 45 по 100 км. На месте работает три комбинированных дорожных машины, которые проводят противогололедную обработку. Движение регулируют экипажи ГИБДД, сообщают специалисты ФКУ Упрдор "Прибайкалье"», - написал губернатор.

По прогнозам синоптиков, непогода в регионе - это лишь временное явление. Уже совсем скоро в область должна вернуться обычная осенняя погода.