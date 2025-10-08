В Подмосковье силовики задержали подозреваемого в подрыве авто военнослужащего

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Подмосковье подозреваемого в подрыве автомобиля военнослужащего. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Он (злоумышленник. - Прим. ред.) инициативно установил контакт с представителем украинских спецслужб, по заданию которого осуществил сбор информации об одном из оборонных предприятий Алтайского края, а также совершил поджог транспортного средства с символикой СВО», - говорится в заявлении ведомства.

Также сообщается, что подозреваемый изготовил два взрывных устройства, одно из которых он использовал для подрыва автомобиля военнослужащего ВС РФ в Наро-Фоминске. В ходе обысков места проживания задержанного силовики изъяли в том числе компоненты для изготовления взрывчатки, а также средства связи, в которых содержалась переписка с украинскими кураторами.

Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.