Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на еврейских культовых объектах

В Красноярском и Ставропольском крае предотвращены теракты на еврейских культовых объектах. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

«Теракты готовились под предлогом защиты интересов граждан Государства Палестина, пострадавших в ходе палестино-израильского конфликта. В действительности целью членов МТО (международная террористическая организация. - Прим. ред.) являлось разжигание межнациональной розни, с целью спровоцировать массовые выступления на территории РФ», - говорится в заявлении ведомства.

В ФСБ подчеркнули, что аналогичные антисемитские беспорядки произошли в октябре 2023 года в Республике Дагестан. Их координировали из-за рубежа посредством мессенджера Telegram.

Отмечается, что задержанные в Красноярске являются выходцами из стран Средней Азии. В одном из заброшенных зданий они организовали тайник, в котором хранились компоненты для взрывчатки.

В ФСБ добавили, что в Пятигорске задержали гражданина РФ, который планировал совершить теракт с применением бутылок с зажигательной смесью на территории здания Еврейской религиозной общины.

Возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Подготовка к теракту». Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.