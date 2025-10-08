Командиры кораблей ВМФ встретили профессиональный праздник на службе и в походах

Командиры надводных, подводных и воздушных кораблей отметили свой профессиональный праздник на службе - кто в море, кто в полете, кто на боевом дежурстве. Об этом рассказал корреспондент Владислав Кустов в своем сюжете.

На кадрах - ракетный катер под командованием капитан-лейтенанта Сергея Тимошенко оставляет за собой облако дыма - ракета «Москит» уходит к условной цели. Тимошенко признается, что мечтал о море с юности. Самый продолжительный его поход длился 30 суток.

«30 суток не вставая в базу, за исключением пополнения топливом и провизией», - признался он.

На службе праздник встречает и майор Алексей Старостин. Объединяет офицеров одно - флот и общее профессиональное дело. Старостин, потомственный военный, уверен, что главное качество командира - сохранять самообладание и уверенность в каждом своем решении.

О надежности командиров рассказывают и их подчиненные. Так, офицеры атомного подводного крейсера «Красноярск» вспоминают, как их командир Алексей Дружинин, прошедший путь от командира отделения до капитана корабля, всегда принимал решения, не оставлявшие сомнений. По словам Дружинина, во время выполнения задач экипажу не раз приходилось находиться на малой дистанции от кораблей иностранных флотов.

«Тяжело сохранять спокойствие, когда находишься на достаточно небольшом расстоянии от корабля другой страны, а он о твоем существовании не знает. В такие моменты чувствуешь, что отвечаешь не только за экипаж, но и за авторитет государства», - отметил командир.

Ракетные катера прикрывают корабли флота при выходе в море, обеспечивают высадку десанта и наносят ракетные удары по противнику. Как отмечает Владислав Кустов, за последние годы специфика боевых действий изменилась, и на борту появились новые установки, используемые для борьбы с вражескими FPV-дронами.

Командиры уделяют особое внимание тем членам экипажа, кто прошел специальную военную операцию. Старший матрос Максим Иванов ранее был разведчиком, а Сергей Степанов - его командиром роты. Теперь они продолжают службу на флоте под командованием Тимошенко.

Даже в свой праздник командиры кораблей остаются на посту - кто-то в дальнем походе, кто-то на боевом дежурстве. Для них этот день проходит как и любой другой - в службе и готовности к выполнению задач.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.