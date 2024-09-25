Уникальные атомные подлодки «Император Александр III» и «Красноярск» прибыли на Камчатку

В родную гавань на Камчатке прибыли новейшие атомные подводные лодки «Император Александр III» и «Красноярск». Экипажи приветствовали замминистра обороны России Павел Фрадков и главком ВМФ Александр Моисеев. Около 60 дней занял путь длиной в 5 000 морских миль через два океана и девять арктических морей.

Атомные субмарины, которые сегодня встретили в пункте базирования - это важная составляющая ядерного щита России. Многоцелевая подлодка «Красноярск», которая несет торпедное вооружение, предназначена для уничтожения авианосных групп.

А вот главное оружие «Императора Александра III» - межконтинентальная баллистическая ракета морского базирование «Булава», дальность действия которой больше 9 000 километров. И главное, что, когда такие подлодки в океане, обнаружить их практически невозможно.

Межфлотский переход - первое после тестовых сложное и дальнее испытание для новейших подлодок. Построили ракетоносцы у берегов Белого моря в Северодвинске, а усилят они Тихоокеанский флот. И уже в первом походе крейсеры продемонстрировали успешное выполнение учебно-боевых задач, приняв участие в заключительном этапе самых масштабных за последние 30 лет учений «Океан-2024». Экипажи готовились к ракетным атакам и контролировали гидроакустическую обстановку, то есть «выслеживали» потенциально опасные корабли.

«Обеспечение нацинтересов России для ТОФ, конечно, это государственная задача. Она всегда стояла и будет стоять. Наличие такого оружия у государства - это гарантия безопасности и стабильность в регионе, и не каждый может пойти на риски конфронтации в регионе с Россией», - подчеркнул главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.

Подводные силы ТОФ, дислоцирующиеся на Камчатке, никому не угрожают, но вместе с тем дают понять, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе есть сила, с которой придется считаться и уважать ее. Как заявил во время обращения к участникам командно-штабных учений «Океан-2024» Владимир Путин, Россия должна быть готова к отражению военной агрессии в соответствующих морях и океанах.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.