МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число жертв ракетного удара по Белгороду выросло до двух

Получивший тяжелые ранения местный житель скончался в больнице.
Константин Денисов 2025-10-06 17:17:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Количество жертв после ракетной атаки на Белгород увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня во время ракетного удара в Белгороде», - написал глава региона.

Он отметил, что пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии, и медики сделали все возможное, чтобы его спасти.

Ранее сообщалось об одном погибшем. Еще один мужчина пострадал и был госпитализирован.

Кроме того, город частично остался без электричества после того, как пострадали объекты энергоструктуры. Экстренные службы уже трудятся на местах, чтобы ликвидировать последствия удара.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #белгород #Вячеслав Гладков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Зеленодольский судостроительный
2
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
4
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
5
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
6
«Панцирь». Работа в период СВО
7
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
8
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
9
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
10
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 