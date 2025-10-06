Число жертв ракетного удара по Белгороду выросло до двух

Количество жертв после ракетной атаки на Белгород увеличилось до двух. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В больнице в отделении реанимации скончался мужчина, пострадавший сегодня во время ракетного удара в Белгороде», - написал глава региона.

Он отметил, что пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии, и медики сделали все возможное, чтобы его спасти.

Ранее сообщалось об одном погибшем. Еще один мужчина пострадал и был госпитализирован.

Кроме того, город частично остался без электричества после того, как пострадали объекты энергоструктуры. Экстренные службы уже трудятся на местах, чтобы ликвидировать последствия удара.