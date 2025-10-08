МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Германии объявили ЧС из-за токсичных выбросов после аварии на заводе

Четыре человека пострадали. Густой желтый дым, вероятно, содержит вредные вещества.
Дима Иванов 2025-10-08 00:34:23
© Фото: BaumannMdL, Х © Видео: BaumannMdL, Х

В немецком Ашаффенбурге произошла авария на гальваническом предприятии, из-за которого над городом распространилось подозрительно желтое облако, возможно содержащее вредные вещества. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По данным местных властей, авария случилась на заводе Schnarr Heinrich GmbH. В результате химической реакции, вызванной падением металлической детали в кислотную ванну, образовалось газовое облако. Один из сотрудников получил травмы, но подробности о его состоянии пока не разглашаются.

По данным издания Main-Echo, всего пострадало минимум четыре человека. 

Администрация Ашаффенбурга выпустила срочное предупреждение, классифицировав уровень угрозы как чрезвычайный. Городские службы сообщили, что на место происшествия выехали пожарные, полиция и бригады скорой помощи в большом количестве.

Жителей просят немедленно покинуть зону риска, плотно закрыть окна и двери, отключить вентиляцию и кондиционеры, а также предупредить соседей, оказывая помощь уязвимым группам без риска для себя.

На устранение последствий направлено около 150 пожарных, включая специалистов в защитных костюмах. Они проводят операцию по извлечению упавшей детали из ванны и перекачке кислоты в резервуар, чтобы прервать реакцию. Информация о текущем радиусе распространения облака уточняется, но пока не зафиксировано серьезных случаев отравления среди населения.

Накануне крупная техногенная авария произошла в американском Техасе.

#в стране и мире #Германия #авария #токсичные вещества #едкий дым #техногенная авария
