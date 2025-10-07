МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Крупный пожар охватил химический завод в Техасе

Пламя и черный дым поднимаются над Фрипортом.
Дима Иванов 2025-10-07 05:54:56
© Фото: ManchesterUtd81, Х

На химическом предприятии компании Dow в городе Фрипорт штат Техас в США произошел пожар. Об этом сообщает телеканал Fox.

Представители подразделения Dow Texas Operations сообщили, что компания ведет тушение огня на фабрике.

«Жители могут видеть дым или слышать шум машин экстренных служб. В настоящее время от них ничего не требуется», - говорится в сообщении.

По сведениям городских властей Фрипорта, возгорание охватило большое сооружение на территории Dow Plant B, но пока оно не затрагивает население. Эвакуация или иная помощь не требуются.

Ранее 3 октября на нефтеперерабатывающем заводе в Калифорнии прогремел взрыв.

