Путин заявил об отступлении ВСУ по всему фронту

Президент России Владимир Путин сообщил, что Вооруженные силы Украины отступают вдоль всего фронта, хотя и стараются сопротивляться продвижению российских войск. Об этом он сказал на встрече с главами Министерства обороны и Генерального штаба ВС РФ.

Говоря о ситуации, Путин указал, что противник, несмотря на сопротивление, несет потери и отступает по всей линии боевого соприкосновения. В такой обстановке киевские власти, желая показать западным покровителям минимальные достижения, наносят удары по мирным целям в России, добавил российский лидер.

"Это ему (Киеву — ред.) не поможет", — подчеркнул Путин.

Глава государства в связи украинскими атаками назвал приоритетными задачами защиту населения, а также гражданских и ключевых объектов инфраструктуры, в том числе энергетических.

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на встрече с президентом доложил, что российская армия наступает практически по всем направлениям в зоне СВО.