Герасимов: ВС РФ наступают почти по всем направлениям СВО

Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российская армия наступает практически по всем направлениям в зоне СВО. Об этом он доложил президенту России Владимиру Путину на совещании с руководством Минобороны страны и Генштаба ВС РФ, а также командующими группировок войск.

Войска группировки войск «Юг» продвигаются в Северске и Константиновке. Бойцы «Запада» завершают разгром ВСУ в южных кварталах Купянска.

Группировка «Север» продолжает создание полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях. Военнослужащие «Центра» и «Днепра» продолжают наступление по своим направлениям.

Ранее Путин отметил, что в 2025 году российская армия освободила уже почти пять тысяч квадратных километров территории, в том числе, 219 населенных пунктов.