Основной геополитический союзник США в Азии Япония превратилась в угрозу для Вашингтона. Об этом сообщило китайское издание Sohu.

Как отмечают авторы публикации, власти Токио, находясь под покровительством Вашингтона, тайно развивали экономическую мощь и военно-морские силы, которые вышли за пределы самообороны. Кроме того, японцы достигли успехов в машиностроении, производстве полупроводников и чипов. Также подчеркивается, что Токио удалось обойти, таким образом, Россию и Китай.

Сообщается, что Япония, вероятно, будет планировать усиление своего влияния.

Ранее доцент кафедры востоковедения МГИМО, кандидат исторических наук Владимир Нелидов заявил, что антироссийские санкции сильно ударили по экономике Японии.